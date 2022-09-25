В МИД Сербии заявили, что не признают результаты референдумов в Донбассе

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что результаты референдумов в Донбассе не будут признаны. Об этом сообщает РИА Новости.

"С одной стороны – наша принципиальная приверженность принципам международного права, Уставу ООН, а с другой стороны – это бы было полностью противоположно нашим государственным и национальным интересам, это бы противоречило нашей политике сохранения территориальной целостности и суверенитета и принципу нерушимости границ", – заявил Селакович.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.

Отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

