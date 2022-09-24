Процедура вхождения новых регионов в состав РФ может состояться 30 сентября – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Процедура вхождения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России может состояться в пятницу, 30 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

"С учетом предварительных результатов на референдумах и готовности России признать результаты, скорее всего, уже 30 сентября состоится процедура вхождения территорий", – отметил собеседник агентства.

Он также допустил участие Владимира Путина в данной процедуре.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.

Отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

