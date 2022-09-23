Фото: телеграм-канал "Общественное движение "Донецкая Республика""

Страны G7 не признают референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщается в совместном заявлении стран.

В G7 отметили, что результаты голосования не будут "легитимным выражением воли украинского народа".

"Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку (Киеву) и будем двигаться вперед с усилиями в сфере реконструкции, в том числе посредством проведения в Берлине 25 октября международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины", – говорится в документе.

Страны G7 также осудили проводимые референдумы и назвали их нарушением международного права. По их мнению, Россия хочет использовать это голосование для создания мнимого предлога для изменения статуса суверенной территории Украины.

Там также выразили готовность к созданию экономических издержек для России.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.

Отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

