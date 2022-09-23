97% жителей ЛНР и ДНР поддержали вхождение в состав РФ – опрос

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Накануне проведения референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках 97% жителей выступали за вхождение регионов в состав России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В Запорожской и Херсонской областях выход из состава Украины и присоединение к России поддержали 87 и 89% соответственно.

При этом затруднились с ответом по 3% опрошенных в каждой республике, по 11 и 9% жителей Запорожской и Херсонской областей. При этом 2% граждан регионов выступили против вхождения в состав РФ. В ЛНДР за эту меру не проголосовал никто.

87% жителей ЛНДР сообщали, что планируют проголосовать в референдумах. При этом в Запорожской и Херсонской областях этот показатель составил 80 и 69% соответственно.

Телефонный опрос провели среди 2 000 жителей ЛНР и ДНР от 18 лет.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях утром 23 сентября. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Участки, на которых смогут проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах России.

Отдать голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях можно будет 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

