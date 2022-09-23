Участки для референдумов в представительстве ДНР в Москве заработали в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Участки для референдумов в представительстве ДНР в Москве начали работу в спокойном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

С 23 по 27 сентября в представительстве смогут принять решение граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которым представительство также организовало возможность принять участие в процессе голосования.

Известно, что в рамках референдума уже проголосовали главы представительств ДНР и ЛНР Ольга Макеева и Родион Мирошник.

"Это совершенно не рядовое событие для граждан ДНР. Я бы ему присвоила целый ряд эпитетов – долгожданный, выстраданный, судьбоносный, знаковый", – поделилась Макеева.

Мирошник высказался о референдуме как о "движении локомотива ЛНР в сторону России".

Как сообщили агентству в представительстве ДНР, в Москве будут работать около 20 участков для голосования по вопросу о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Отмечалось, что голос на избирательных участках в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в рамках референдумов можно будет отдать 27 сентября с 08:00 до 16:00. Тогда же пройдет и подведение итогов. В ДНР голосование на участках пройдет 27 сентября с 08:00 до 20:00.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

