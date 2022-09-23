Эксперты рассказали, как проведение референдумов отразится на курсе валют

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Эксперты рассказали, как проведение референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях отразится на курсе валют. Об этом сообщает Life.ru.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгения Миронюка, реакция рынка валют на геополитические события видна сразу же и проявляется волатильностью. Однако, уточнил специалист, так как курсообразование находится далеко от рыночного, направленного движения валютных пар ждать не следует.
Экономист также посоветовал рассмотреть вариант перевода валют недружественных государств с брокерских счетов на банковские. По его словам, благодаря этому удастся защититься от реализации возможных санкционных рисков.
В свою очередь, специалист департамента стратегических исследований компании Total Research Глеб Финкельштейн заявил, что после объявления референдумов фондовый рынок РФ упал. Однако валютный, а именно рубль, сохраняется стабильным.
"Распродажи на фондовом рынке, конечно, проходили на ажиотаже и не имеют под собой веских оснований. Всевозможные санкции и так уже введены, на рынке нет нерезидентов, доходы наших экспортеров остаются высокими и растут за счет увеличения мировых цен на товары и сырье", – уточнил эксперт.
Он объяснил, что российская валюта стабильна ввиду того, что рынок находится под управлением ЦБ и огорожен различными ограничениями от международных площадок.
"В ближайшее время курс останется в диапазоне 60–62 рубля за доллар. К концу года возможно движение в сторону 65. На это может повлиять новое бюджетное правило, с которым пока не определились", – рассказал экономист.
Он посоветовал проводить операции с валютой лишь после того, как известны конкретные цели. Финкельштейн подчеркнул, что политика отказа от американской валюты в экономике делает доллар совершенно ненужным.
Ранее экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании "ОС-Центр" Петр Заборцев выразил мнение, что в ближайшие недели произойдет усиление и ускорение курса враждебных правительств на исключение РФ из международной торговли, что может вызвать кратковременное снижение курса российской валюты.
По его словам, одной из причин такой ситуации на рынке валют являются "абсолютно правильные" политические шаги РФ относительно республик Донбасса и освобожденных территорий.
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