Экономист рассказал, как будет развиваться ситуация на валютном рынке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Экономист и предприниматель, директор по инновациям в компании "ОС-Центр" Петр Заборцев рассказал, как будет развиваться ситуация на валютном рынке. Об этом сообщает RT.
"Как я и предполагал в конце июля, "прыжки" курса рубля закончились к началу осени. И курс стабилизировался около 60 рублей за доллар или евро. Я полагал, что такая ситуация будет происходить до начала фундаментальных изменений, и они произошли", – отметил эксперт.
По его словам, одной из причин такой ситуации на рынке валют являются "абсолютно правильные" политические шаги РФ относительно республик Донбасса и освобожденных территорий.
Заборцев выразил мнение, что в ближайшие недели произойдет усиление и ускорение курса враждебных правительств на исключение РФ из международной торговли, что может вызвать кратковременное снижение курса российской валюты.
Однако, как отметил экономист, в результате курс стабилизируется на уровне 65–70 рублей за доллар и евро.
Ранее курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 59 рублей впервые с 19 августа. К 12:41 по московскому времени 22 сентября европейская валюта потеряла 2,07%, достигнув отметки в 58,9 рубля. А к 12:45 евро подешевел на 2,09%, до 58,89 рубля.
До этого завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов отмечал, что возвышению евро мешают проблемы, созданные самим же Евросоюзом. По словам специалиста, кризис показал нестабильность европейской экономики, ее ресурсозависимость, а также разобщенность экономических политик стран-участников.
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