Экономист прокомментировал падение курса доллара ниже 60 рублей

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На падение курса доллара ниже 60 рублей, предположительно, могло повлиять недавнее совещание Владимира Путина с профильными министрами и главой ЦБ. Об этом заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с RT.

Он добавил, что на встрече было подтверждено стабильное состояние российской экономики с признаками выправления ситуации и становления на путь поступательного развития.

"Эта новость могла повлиять на конъюнктурное укрепление курса рубля по отношению к доллару", – предположил аналитик.

По его словам, 14 сентября рубль также может укрепиться к доллару, а затем последует стабилизация процесса. Эксперт не исключил, что в течение некоторого времени доллар может составить от 59 до 60 рублей.

"Курс валюты опирается на состояние собственной экономики. В данный момент российская экономика находится в определенном стационарном положении и у нее не самые плохие показатели. Может быть, не блестящие, но достаточно прочные", – объяснил Беляев.

Он добавил, что экономическая сфера США имеет признаки кризиса, однако также находится в стабильном состоянии.

Во вторник, 13 сентября, курс доллара опустился ниже 60 рублей впервые с 31 августа. Курс американской валюты снизился до уровня 59,94 рубля. Курс евро, в свою очередь, понизился на 5 копеек и достиг 60,75 рубля.

