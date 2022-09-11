Эксперт перечислил факторы ослабления рубля

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Увеличение спроса на иностранную валюту и ожидание восстановления ее покупок по бюджетному правилу в скором времени могут ослабить курс национальной валюты, считает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.
"Ожидание восстановления покупок валюты по бюджетному правилу, рост спроса на иностранную валюту со стороны импортеров и сокращение предложения со стороны экспортеров, которое может быть вызвано ухудшением ситуации на товарных рынках, все это будет способствовать ослаблению рубля и возвращению пары доллар/рубль к концу года в диапазон 70–75 рублей", – сообщил он агентству "Прайм".
При этом попытки рубля перейти к росту будут нивелироваться.
Эксперт отметил, что для инвесторов рост рубля станет возможностью диверсифицировать свои активы по валютам по более привлекательным котировкам, что, в свою очередь, защитит их от падения курса нацвалюты.
По словам Зварича, несмотря на падение рынка энергоносителей, рубль смог удержать позиции. На следующей неделе ожидается попытка основных мировых валют перейти к полноценному росту.
"Кроме пониженного предложения, их поддержит также ситуация на рынке энергоносителей, которую, при закреплении нефти марки Brent ниже 95 долларов за баррель, инвесторам придется закладывать в котировки рубля. Плюс к этому, инвесторы ожидают заседания российского Центробанка, который в пятницу, скорее всего, вновь пойдет на снижение ставки, что может оказать некоторое давление на национальную валюту", – добавил он.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что курс американской валюты может колебаться в пределах двух рублей в связи с преодолением РФ санкционного давления.
По словам эксперта, экономика России стремится найти пути преодоления санкционной ситуации и адаптации к ней, а Соединенные Штаты пытаются купировать кризисные явления.
Эксперты заявили о скором ослаблении рубля
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