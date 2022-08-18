Эксперт допустил колебания курса доллара из-за внешних факторов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Курс американской валюты может колебаться в пределах двух рублей в связи с преодолением РФ санкционного давления, считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.
"Под влиянием того, что внешние факторы влияют на курс, отклоняя его от базовых значений, и того, что ЦБ ушел от регулирования рубля, – вот это определяет то, что колебания будут размашистыми – плюс-минус два рубля вокруг значения 60 рублей за доллар", – сообщил он в беседе с RT.
По словам эксперта, экономика России стремится найти пути преодоления санкционной ситуации и адаптации к ней, а Соединенные Штаты пытаются купировать кризисные явления.
Беляев добавил, что при установлении курса американской валюты на уровне 60 рублей можно предвидеть, что такой курс сохранится минимум на месяц.
Ранее сообщалось, что курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 60 рублей впервые с 8 августа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
До этого старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос заявил о возможности резкого изменения курса рубля на фоне мнимого затишья в финансовой сфере. По его словам, на данный момент национальная валюта РФ временно стабилизировалась в рамках среднесрочного диапазона 50–65 рублей.
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