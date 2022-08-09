Эксперт рассказал об условиях укрепления и ослабления курса рубля

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Благоприятные условия для укрепления курса рубля создаются благодаря профициту торгового баланса, заявил инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.

По его словам, на крепкий рубль оказывает влияние высокая доля экспорта российских энергоносителей и цены на них, а также замороженные активы нерезидентов.

В то время как уменьшение стоимости сырья при рецессии мировой экономики будет ослаблять российскую валюту.

"Новая вариация бюджетного правила может целенаправленно девальвировать рубль с целью поддержки российских экспортеров и бюджета РФ. Импорт вряд ли восстановится до уровней 2021 года, так как в его структуре промышленное оборудование и автомобили занимали существенную долю, а сейчас эти поставки не производятся", – сообщил он агентству "Прайм".

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время рассчитывать на восстановление торгового баланса за счет импорта не следует.

Ранее старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос заявил о возможности резкого изменения курса рубля на фоне мнимого затишья в финансовой сфере. По его словам, на данный момент национальная валюта РФ временно стабилизировалась в рамках среднесрочного диапазона 50–65 рублей. Он добавил, что в текущей ситуации традиционный механизм формирования курса рубля разрушен, поскольку структура импорта и экспорта существенно скорректировалась и не пришла в стабильное состояние.

