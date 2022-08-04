Эксперт допустил резкое изменение курса рубля

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Старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос заявил о возможности резкого изменения рубля на фоне мнимого затишья в финансовой сфере. Об этом сообщает агентство "Прайм".
"Действительно, мы не видим в ней таких сильных направленных движений, какие наблюдались с марта по июнь. Тем не менее ежедневное изменение курса доллара по отношению к рублю зачастую составляет несколько процентов", – заявил эксперт.
По словам Манжоса, на данный момент национальная валюта РФ временно стабилизировалась в рамках среднесрочного диапазона 50–65 рублей.
Риск-менеджер объяснил, что в текущей ситуации традиционный механизм формирования курса рубля разрушен, поскольку структура импорта и экспорта существенно скорректировалась и не пришла в стабильное состояние.
В связи с информацией СМИ о возможных запретах на торги долларом США и евро на Московской бирже Манжос рекомендует полагаться на "технический анализ валютных пар". Этот метод будет актуален, если не произойдет новых регуляторных решений ЦБ или важных внешнеполитических новостей.
Ранее стало известно, что Центральный банк РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев – до 9 марта 2023 года. В силе остается лимит в 10 тысяч долларов США или аналогичную сумму в евро.
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