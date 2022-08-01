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Москва 24

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Экономика

12:05

ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на шесть месяцев – до 9 марта 2023 года. Сохранится лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Граждане, которые с 9 марта текущего года еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до этого дня. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Иностранную валюту будут выдавать в долларах США или евро, независимо от валюты вклада или счета.

Отмечается, что Банк России вынужден сохранять ограничения по наличной валюте из-за действующих против РФ санкций, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Также для юридических лиц еще на полгода, с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023 года, продлили ограничения на получение валюты на командировочные расходы – не более пяти тысяч долларов США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов и японских иенах. На другие валюты эти требования не распространяются.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не ждет улучшения ситуации с поступлением иностранной валюты в будущем. Она напомнила, что решения недружественных РФ стран о запрете ввоза наличной валюты остаются в силе.

Набиуллина отметила, что этот лимит покрывает 90% всех вкладов. В результате большинство граждан могут полностью снять свои вклады в наличной валюте. При этом глава регулятора добавила, что не многие торопятся это сделать.

До этого Набиуллина исключила возможность запрета на обращение доллара в России. Руководитель регулятора отметила, что сейчас на руках у населения объем иностранной валюты, долларов и евро, совокупно равный 85 миллиардам в долларовом выражении.

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