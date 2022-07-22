Набиуллина исключила возможность запрета на обращение доллара в РФ

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина исключила возможность запрета на обращение доллара в России, передает ТАСС.
"Даже в самом апокалиптическом сценарии у нас наличные доллары будут обращаться", – заявила она.
Руководитель регулятора отметила, что сейчас на руках у населения объем иностранной валюты, долларов и евро, совокупно равный 85 миллиардам в долларовом выражении.
Набиуллина подчеркнула, что банки в настоящий момент имеют возможность продавать и покупать иностранную валюту, с чем и связано сохранение обращения наличных.
22 июля Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, с 9,5 до 8% годовых. Целесообразность дальнейшего снижения ставки в регуляторе планируют оценить во втором полугодии 2022 года.
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