Набиуллина исключила возможность запрета на обращение доллара в РФ

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Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина исключила возможность запрета на обращение доллара в России, передает ТАСС.

"Даже в самом апокалиптическом сценарии у нас наличные доллары будут обращаться", – заявила она.

Руководитель регулятора отметила, что сейчас на руках у населения объем иностранной валюты, долларов и евро, совокупно равный 85 миллиардам в долларовом выражении.

Набиуллина подчеркнула, что банки в настоящий момент имеют возможность продавать и покупать иностранную валюту, с чем и связано сохранение обращения наличных.

22 июля Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, с 9,5 до 8% годовых. Целесообразность дальнейшего снижения ставки в регуляторе планируют оценить во втором полугодии 2022 года.