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Москва 24

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Экономика

12:56

ЦБ может запретить неквалифицированным инвесторам увеличивать позиции по ряду ценных бумаг

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центральный банк России на время может запретить неквалифицированным инвесторам увеличивать позиции по зарубежным ценным бумагам, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуту.

Также в Центробанке выступили с инициативой увеличить имущественный порог для присвоения статуса квалифицированного инвестора с 6 до 30 миллионов рублей.

"Мы считаем, надо существенно поднять требование к имуществу квалифицированного инвестора – с 6 до 30 миллионов рублей, причем вычитать из стоимости активов обязательства перед брокером. Не вообще все обязательства, это сложно будет администрировать, но обязательства перед брокером", – пояснил он.

Кроме того, Мамута отметил, что квалифицированным инвесторам в рамках новой концепции нельзя будет подтверждать квалификацию во второй раз. Эксперт пояснил, что такие инвесторы могут обратиться к брокеру с требованием больше не считать их квалифицированными.

Ранее сообщалось, что ЦБ планирует изменить определение малого и среднего бизнеса.

Отмечалось, что Банк России хочет убрать из реестра МСП компании с активами и кредитной нагрузкой, которые превышают 8 миллиардов рублей. Ограничительные меры могут затронуть и общий объем кредитов с господдержкой для таких компаний – до 2 миллиардов рублей.

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