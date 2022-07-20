ЦБ может запретить неквалифицированным инвесторам увеличивать позиции по ряду ценных бумаг

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Центральный банк России на время может запретить неквалифицированным инвесторам увеличивать позиции по зарубежным ценным бумагам, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуту.
Также в Центробанке выступили с инициативой увеличить имущественный порог для присвоения статуса квалифицированного инвестора с 6 до 30 миллионов рублей.
"Мы считаем, надо существенно поднять требование к имуществу квалифицированного инвестора – с 6 до 30 миллионов рублей, причем вычитать из стоимости активов обязательства перед брокером. Не вообще все обязательства, это сложно будет администрировать, но обязательства перед брокером", – пояснил он.
Кроме того, Мамута отметил, что квалифицированным инвесторам в рамках новой концепции нельзя будет подтверждать квалификацию во второй раз. Эксперт пояснил, что такие инвесторы могут обратиться к брокеру с требованием больше не считать их квалифицированными.
Ранее сообщалось, что ЦБ планирует изменить определение малого и среднего бизнеса.
Отмечалось, что Банк России хочет убрать из реестра МСП компании с активами и кредитной нагрузкой, которые превышают 8 миллиардов рублей. Ограничительные меры могут затронуть и общий объем кредитов с господдержкой для таких компаний – до 2 миллиардов рублей.
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