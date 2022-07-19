ЦБ планирует изменить определение малого и среднего бизнеса – СМИ

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В Центробанке РФ планируют изменить подход к определению малого и среднего бизнеса, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на презентацию регулятора.

В материале говорится, что Банк России хочет убрать из реестра МСП компании с активами и кредитной нагрузкой, которые превышают 8 миллиардов рублей. Ограничительные меры могут затронуть и общий объем кредитов с господдержкой для таких компаний – до 2 миллиардов рублей.

Отмечается, что также из реестра МСП могут убрать компании, аффилированые с крупным бизнесом и банками. Так, допустимая доля владения может снизиться с 49 до 20%.

Как отмечают в Центробанке, предоставление льготных займов многим компаниям неоправданно, поскольку только 6% МСП берут кредиты.

Ранее Сергей Собянин утвердил очередные меры поддержки горожан и бизнеса. В них вошла поддержка строительной отрасли, столичных перевозчиков, а также поддержка машиностроения и IT-сферы.

До этого Собянин утвердил комплекс мер поддержки столичных предприятий малого и среднего бизнеса в текущих экономических условиях. В него вошли в том числе три программы льготного кредитования субъектов МСП.

Речь идет о простом льготном кредитовании со ставкой 15% годовых, льготном кредитовании на инвестиционные цели и льготном факторинге. Для создания импортозамещающих производств правительство Москвы разработало специальные гранты.

