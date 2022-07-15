Список облагаемой налогом на имущество от кадастра недвижимости сократили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 150 объектов общей площадью порядка 419 тысяч квадратных метров исключили из перечня недвижимости, которая облагается налогом на имущество от кадастра, в 2022 году, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В процессе межведомственного взаимодействия вносятся изменения в перечень торгово-офисной недвижимости в целях обеспечения справедливого уровня налоговой нагрузки на владельцев имущества", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.

Владельцы недвижимости смогут платить налог от среднегодовой стоимости, которая обычно меньше кадастровой.

Уточняется, что 143 из 153 объектов исключили после уточнения данных Единого государственного реестра недвижимости о них или после исправления ошибок в этих сведениях.

Остальные 10 объектов убраны из перечня после работы межведомственной комиссии.

Отмечается, что по просьбе собственника в список также было внесено одно нежилое здание.

Ранее сообщалось, что отсрочкой земельных платежей в период с апреля по июнь текущего года воспользовались 178 собственников и арендаторов земельных участков.

Освободившиеся средства могут быть направлены на реализацию градостроительных проектов.

