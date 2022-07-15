Список облагаемой налогом на имущество от кадастра недвижимости сократили в Москве

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Более 150 объектов общей площадью порядка 419 тысяч квадратных метров исключили из перечня недвижимости, которая облагается налогом на имущество от кадастра, в 2022 году, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"В процессе межведомственного взаимодействия вносятся изменения в перечень торгово-офисной недвижимости в целях обеспечения справедливого уровня налоговой нагрузки на владельцев имущества", – приводятся в сообщении слова руководителя департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.
Владельцы недвижимости смогут платить налог от среднегодовой стоимости, которая обычно меньше кадастровой.
Уточняется, что 143 из 153 объектов исключили после уточнения данных Единого государственного реестра недвижимости о них или после исправления ошибок в этих сведениях.
Остальные 10 объектов убраны из перечня после работы межведомственной комиссии.
Отмечается, что по просьбе собственника в список также было внесено одно нежилое здание.
Ранее сообщалось, что отсрочкой земельных платежей в период с апреля по июнь текущего года воспользовались 178 собственников и арендаторов земельных участков.
Освободившиеся средства могут быть направлены на реализацию градостроительных проектов.
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