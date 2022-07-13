В Москве 178 арендаторов воспользовались отсрочкой платежей во втором квартале 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отсрочкой земельных платежей в период с апреля по июнь текущего года воспользовались 178 собственников и арендаторов земельных участков, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Эта мера оказалась востребованной среди столичных девелоперов. Возможностью отсрочить на полгода платежи за II квартал воспользовались 178 арендаторов и собственников земельных участков, а общая сумма земельных платежей, которую они перенесли, составила 10,3 миллиарда рублей", – отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

Освободившиеся средства могут быть направлены на реализацию градостроительных проектов. По словам заммэра, 55 владельцев 90 земельных участков уже воспользовались данной мерой, сумма отсроченных платежей составила 3,64 миллиарда рублей.

Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман подчеркнул, что 123 арендатора городских участков перенесли платежи на сумму 6,65 миллиарда рублей.

"Из них 107 предпринимателей, которые изменили цель предоставления земли на строительство, получили отсрочку на сумму 5,67 миллиарда рублей. По обращениям 16 инвесторов, реализующих масштабные инвестпроекты, льгота по арендной плате за II квартал составила 980 миллионов рублей", – добавил он.

Уточняется, что погашение отсроченного платежа должно произойти не позднее октября 2022 года.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что более 1,2 тысячи инвесторов получили антикризисную помощь от Москвы.

Он уточнил, что в городе с марта действуют девять различных мер поддержки бизнеса в имущественно-земельной сфере.

По словам заммэра, большинство заявок касались отсрочки на шесть месяцев платежей по аренде городской недвижимости за второй квартал, а также взносов собственников земли за смену вида ее разрешенного использования.

