Арендаторы и собственники земли в Москве получили отсрочку платежей на 5,3 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Арендаторы и собственники земли в Москве в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса на шесть месяцев отсрочили платежи по рассрочке за второй квартал текущего года на общую сумму более 5,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за помощью города за месяц обратились 78 арендаторов земельных участков, по которым изменена цель предоставления на строительство. Предпринимателям предоставили отсрочку по оплате арендных платежей за второй квартал на полгода на сумму 3,82 миллиарда рублей.

"Кроме того, по обращениям 14 собственников участков с измененным видом разрешенного использования, предусматривающим строительство и реконструкцию, предоставлена отсрочка по оплате в размере 1,51 миллиарда рублей. Мера позволит девелоперам снизить затраты на текущие градостроительные проекты", – пояснил Ефимов.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что девелоперы, которые уже получили помощь города, занимают 100 земельных участков общей площадью 241 гектар.

"Объекты расположены преимущественно на юге, северо-востоке и юго-востоке столицы. В настоящее время мы продолжаем принимать запросы от застройщиков на получение экономической поддержки", – уточнил Гаман.

Ранее стало известно, что около тысячи арендаторов городских помещений Москвы могут получить освобождение от обязательной предварительной платы за последние пять месяцев аренды. Новая мера поддержки, утвержденная в марте Сергеем Собяниным, уже позволила предпринимателям сэкономить более 55 миллионов рублей.

По словам Ефимова, воспользоваться мерой поддержки арендаторы могут при продлении договора аренды. Норма распространяется и на тех бизнесменов, что уже продлили соглашения и выплатили обязательную предварительную плату. Перечисленные ими средства могут зачесть в текущие платежи.