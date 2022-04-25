Арендаторы и собственники земли в Москве получили отсрочку платежей на 5,3 млрд рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Арендаторы и собственники земли в Москве в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса на шесть месяцев отсрочили платежи по рассрочке за второй квартал текущего года на общую сумму более 5,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, за помощью города за месяц обратились 78 арендаторов земельных участков, по которым изменена цель предоставления на строительство. Предпринимателям предоставили отсрочку по оплате арендных платежей за второй квартал на полгода на сумму 3,82 миллиарда рублей.
"Кроме того, по обращениям 14 собственников участков с измененным видом разрешенного использования, предусматривающим строительство и реконструкцию, предоставлена отсрочка по оплате в размере 1,51 миллиарда рублей. Мера позволит девелоперам снизить затраты на текущие градостроительные проекты", – пояснил Ефимов.
В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что девелоперы, которые уже получили помощь города, занимают 100 земельных участков общей площадью 241 гектар.
"Объекты расположены преимущественно на юге, северо-востоке и юго-востоке столицы. В настоящее время мы продолжаем принимать запросы от застройщиков на получение экономической поддержки", – уточнил Гаман.
Ранее стало известно, что около тысячи арендаторов городских помещений Москвы могут получить освобождение от обязательной предварительной платы за последние пять месяцев аренды. Новая мера поддержки, утвержденная в марте Сергеем Собяниным, уже позволила предпринимателям сэкономить более 55 миллионов рублей.
По словам Ефимова, воспользоваться мерой поддержки арендаторы могут при продлении договора аренды. Норма распространяется и на тех бизнесменов, что уже продлили соглашения и выплатили обязательную предварительную плату. Перечисленные ими средства могут зачесть в текущие платежи.
Собянин утвердил меры поддержки владельцев нестационарных торговых объектов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: