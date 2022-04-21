Отмена обеспечительных платежей позволила столичным арендаторам сэкономить 55 млн рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Около тысячи арендаторов городских помещений Москвы могут получить освобождение от обязательной предварительной платы за последние пять месяцев аренды. Новая мера поддержки, утвержденная в марте Сергеем Собяниным, уже позволила предпринимателям сэкономить более 55 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Замглавы столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что воспользоваться мерой поддержки арендаторы могут при продлении договора аренды. Норма распространяется и на тех бизнесменов, что уже продлили соглашения и выплатили обязательную предварительную плату. Перечисленные ими средства могут зачесть в текущие платежи.
"Сегодня городскую поддержку получили 37 добросовестных арендаторов столичной недвижимости", – добавил Ефимов.
Обязательная предварительная плата за последние пять месяцев аренды была введена в 2019 году. Норма позволяет городу избежать финансовых потерь, если арендатор окажется недобросовестным.
Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что воспользоваться новой мерой поддержки смогут лишь те арендаторы, что добросовестно исполняли свои обязательства и не имели задолженности в течение года до подачи запроса на отмену обеспечительного платежа.
"При заключении нового договора пункт об обеспечительном платеже не включается в соглашение", – подчеркнул Гаман.
Он отметил, что предприниматели, уже воспользовавшиеся нововведением, арендуют у города 48 помещений. Их общая площадь составляет 14 тысяч квадратных метров.
Обязательную плату за пять месяцев при продлении договоров аренды нежилой недвижимости для добросовестных нанимателей столичные власти отменили 30 марта. Решение приняли в качестве антикризисной меры поддержки. Предполагается, что отмена обеспечительных платежей позволит снизить финансовую нагрузку на столичный бизнес.
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