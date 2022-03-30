В Москве отменили обеспечительные платежи для добросовестных арендаторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные власти отменили обязательную плату за пять месяцев при продлении договоров аренды нежилой недвижимости для добросовестных нанимателей, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.
"Новый инструмент антикризисной поддержки, принятый мэром Москвы, рассчитан на предпринимателей, которые планируют продлить договоры аренды, и тех, кто уже сделал это ранее. Получить освобождение от внесения обеспечительного платежа за последние пять месяцев аренды сможет почти тысяча предпринимателей. Это позволит снизить финансовую нагрузку на их бизнес", – сказал Ефимов.
Обязанность внесения арендной платы за последние пять месяцев при продлении договора была введена в 2019 году. Данная мера позволяет городу избежать финансовых потерь в случае недобросовестного поведения арендаторов. Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман пояснил, что освобождение от данного обязательства получат добросовестные арендаторы, не имевшие задолженности в течение года до подачи заявки на предоставление льготы.
"При продлении договоров с ними условие об обеспечительном платеже не будет включаться в соглашение. Кроме того, из тысячи предпринимателей, которые могут рассчитывать на поддержку, 514 ранее заключили соглашения с городом на пролонгацию на новый срок", – пояснил Гаман.
В случае если бизнесмен продлил договор аренды и внес плату за пять месяцев, данная сумма будет зачтена в текущие платежи.
Ранее в Москве разработали ряд новых мер поддержки строительной отрасли для снижения нагрузки при реализации важных градостроительных проектов.
В частности, они предусматривают возможность отсрочки платежей за второй квартал года на шесть месяцев, а также получить землю для возведения промышленных и производственных предприятий всего за один рубль в год.
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