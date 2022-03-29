Собянин упростил правила корректировки городских контрактов в строительстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка изменения существенных условий строительных госконтрактов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Отменены ограничения по сроку и количеству возможных изменений. Ранее допускалось однократное изменение существенных условий контракта до 30 апреля 2022 года. Кроме того, разрешено вносить изменения в контракты, заключенные до 1 января 2022 года (ранее – до 1 июля 2021 года)", – говорится в сообщении.

Кроме того, разрешается вносить изменения в контракты, заключенные на срок менее года, а резерв средств на непредвиденные расходы и затраты при расчете новой цены контракта теперь не подлежит индексации.

"Оперативное изменение цены государственных контрактов позволит подрядчикам адаптироваться к росту стоимости строительных ресурсов и продолжить реализацию проектов развития транспортной и социальной инфраструктуры, которые важны для города", – указано в материале.

Отмечается, что данные упрощения были введены в рамках реализации мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкций.

Ранее в Москве разработали ряд новых мер поддержки строительной отрасли для снижения нагрузки при реализации важных градостроительных проектов. В частности, они предусматривают возможность отсрочки платежей за второй квартал года на шесть месяцев, а также получить землю для возведения промышленных и производственных предприятий всего за один рубль в год.