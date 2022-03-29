Собянин упростил правила корректировки городских контрактов в строительстве

14:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка изменения существенных условий строительных госконтрактов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Отменены ограничения по сроку и количеству возможных изменений. Ранее допускалось однократное изменение существенных условий контракта до 30 апреля 2022 года. Кроме того, разрешено вносить изменения в контракты, заключенные до 1 января 2022 года (ранее – до 1 июля 2021 года)", – говорится в сообщении.
Кроме того, разрешается вносить изменения в контракты, заключенные на срок менее года, а резерв средств на непредвиденные расходы и затраты при расчете новой цены контракта теперь не подлежит индексации.
"Оперативное изменение цены государственных контрактов позволит подрядчикам адаптироваться к росту стоимости строительных ресурсов и продолжить реализацию проектов развития транспортной и социальной инфраструктуры, которые важны для города", – указано в материале.
Отмечается, что данные упрощения были введены в рамках реализации мер по стабилизации экономики Москвы в условиях санкций.
Ранее в Москве разработали ряд новых мер поддержки строительной отрасли для снижения нагрузки при реализации важных градостроительных проектов. В частности, они предусматривают возможность отсрочки платежей за второй квартал года на шесть месяцев, а также получить землю для возведения промышленных и производственных предприятий всего за один рубль в год.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: