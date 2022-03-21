Собянин объявил о мерах поддержки пищевой промышленности Москвы

15:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Программа льготного кредитования предприятий пищевой промышленности и фармацевтических компаний начнет действовать в Москве в ближайшие дни. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе встречи с представителями пищевой отрасли.
Он напомнил, что ранее российское правительство решило ввести льготные кредиты для системообразующих промышленных предприятий. Для этого был в том числе пополнен Фонд развития промышленности. Москва в этом плане приняла аналогичные меры.
"Мы со своей стороны тоже приняли решение о капитализации Фонда развития промышленности Москвы до 10 миллиардов рублей. Сегодня, надеюсь, выпустим временное положение о порядке субсидирования и доведем до банков списки крупнейших предприятий пищевой промышленности", – сказал мэр.
По словам градоначальника, Москва является одним из центров пищевой промышленности России: за последние несколько лет объем продукции столичных предприятий увеличился на 40%. Это произошло благодаря большим инвестициям, которые делали предприятия, а также благодаря импортозамещению, которое начало активно развиваться после 2014 года.
"Сегодня мы вместо 60% с небольшим российской продукции замещаем больше 80%, по отдельным отраслям больше 90%. Это чрезвычайно важно и для экономики, и для безопасности города. Конечно, в настоящее время все предприятия испытывают определенные сложности в связи с санкционным давлением, инфляцией, кредитованием и целым рядом других проблем", – подчеркнул Собянин.
Мэр также добавил, что в перечень компаний, которые смогут претендовать на льготное кредитование, добавят и предприятия фармацевтической отрасли.
"Я думаю, что к списку предприятий необходимо дополнить фармацевтику, мы с ними тоже уже проговорили эти вопросы", – заключил он.
Ранее в Москве разработали ряд новых мер поддержки строительной отрасли для снижения нагрузки при реализации важных градостроительных проектов. В частности, они предусматривают возможность отсрочки платежей за второй квартал года на шесть месяцев, а также получить землю для возведения промышленных и производственных предприятий всего за один рубль в год.
Собянин объявил о мерах поддержки пищепрома и фармацевтики Москвы
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