Собянин рассказал о ключевых решениях последней недели по стабилизации экономики Москвы

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Правительство Москвы принимает оперативные меры по стабилизации городской экономики. О главных решениях минувшей недели в данной сфере рассказал Сергей Собянин.

Он отметил, что в соответствии с указами Владимира Путина и недавно принятыми федеральными законами региональные власти получили дополнительные полномочия в экономической сфере. Так, правительство Москвы получило возможность максимально гибко и оперативно регулировать бюджет и госзакупки.

Сохранение рабочих мест и социальная поддержка граждан

По словам Собянина, одним из главных приоритетов мер стабилизации экономики является сохранение рабочих мест. Мэр пояснил, что в настоящее время безработица находится на минимальном уровне и составляет 0,4%. Однако более 300 иностранных компаний заявили о прекращении деятельности в столице. Поэтому важной задачей столичных властей является оказание помощи сотрудникам иностранных компаний.

"На прошлой неделе мы открыли специальный Кадровый центр. С одной стороны, он работает с иностранными компаниями, а с другой – с крупными отечественными работодателями, помогая работникам перейти с одного места на другое. В идеале этот переход должен быть бесшовным – всего за несколько дней, с минимумом стресса и других издержек вынужденной смены работы", – написал Собянин в своем блоге.

Второй мерой поддержки занятости стало решение продолжить реализацию программы развития города. Собянин подчеркнул, что строительство метро, дорог и социальных объектов не будет приостанавливаться, несмотря на экономические сложности.

"Продолжаем закупку нового транспорта и создание МЦД. Реконструируем поликлиники и ведем благоустройство улиц, дворов и парков. Каждая из этих программ создает тысячи рабочих мест в Москве и регионах. И все они, до последней, будут реализовываться", – отметил он.

По словам Собянина, столичные власти повысили размер аванса по госконтрактам до 70%, чтобы поддержать поставщиков. Кроме того, заключенные контракты будут пересматриваться в случае обоснованного подорожания продукции.

Обеспечение функционирования предприятий и организаций

Еще одной важной задачей, как отметил мэр, является обеспечение функционирования предприятий. Собянин пояснил, что большинство организаций столкнулись с дефицитом оборотных средств из-за роста ставок по кредитам. Это вызывает необходимость срочного пересмотра цепочек поставок.

"На прошлой неделе правительство России объявило о начале реализации программы субсидирования процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий промышленности, торговли и сельского хозяйства. Сейчас работаем над тем, чтобы распространить ее на IT-индустрию, строительство, транспорт и другие отрасли экономики Москвы", – пояснил Собянин.

Также в столичный Фонд развития промышленности направили 10 миллиардов рублей для обеспечения субсидирования процентных ставок по кредитам предприятий, на которые не распространяется федеральная программа. Еще 7 миллиардов рублей были выделены на реализацию программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса.

"Упрощен порядок и сокращены сроки выдачи пропусков на въезд и передвижение по городу грузового транспорта. Максимальный срок действия разовых пропусков увеличивается с 5 до 10 суток. Срок оформления постоянных пропусков будет сокращен с 14 до 10 рабочих дней. Эта мера повысит надежность логистических цепочек", – сообщил мэр.

Другими мерами поддержки предпринимательства стали мораторий на повышение ставок арендной платы за земельные участки и нежилые объекты, находящиеся в собственности города, отсрочка по уплате арендных платежей за II квартал 2022 года до 31 декабря и продление срока легализации перепланировок в нежилых помещениях многоквартирных домов до 1 января 2023 года.

Поддержка строительной отрасли

Для поддержки строительной отрасли, по словам Собянина, были приняты революционные решения.

"Максимально упрощены процедуры разработки и согласования градостроительной и строительной документации и предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности. На год сохранятся текущие ставки арендной платы за земельные участки, предоставленные для целей строительства", – отметил он.

Также застройщики получат беспроцентную отсрочку на полгода по арендным платежам и плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка за II квартал 2022 года. Кроме того, плата за рассрочку по внесению земельных платежей будет снижена с 20–23 до 9,5%. Правительство Москвы также обратило внимание на высокую стоимость банковских гарантий для инвесторов.

"В качестве первого шага в решении проблемы собственники, меняющие вид разрешенного использования земельных участков для строительства, смогут дать личное поручительство об исполнении принятых обязательств. В этом случае срок предоставления банковской гарантии будет перенесен на 6 месяцев", – написал он.

Собянин добавил, что добросовестные застройщики не будут подвергаться штрафам за незначительные нарушения сроков строительства, а Москомэкспертиза будет максимально оперативно согласовывать изменения проектной документации.

Импортозамещение

Важные решения были приняты и в сфере импортозамещения. В частности, они направлены на замещение ушедшего с российского рынка McDonald's российскими предприятиями быстрого питания, пояснил Собянин.

"Поможем московским предпринимателям заместить ушедший "Макдоналдс", выделим гранты на открытие точек быстрого питания, работающих в сегменте доступных цен. Поддержим малый и средний бизнес – увеличим софинансирование расходов на реализацию инновационных проектов в сфере науки, промышленности и информационных технологий", – уточнил он.

В этих целях правительство Москвы повысило размер компенсации при приобретении или лизинге отечественного оборудования с 35 до 50%, для иностранного – с 25 до 35%. Кроме того, в случае строительства новых производств земельные участки будут предоставляться по ставке 1 рубль в год.

"Я назвал только основные меры, принятые за последние дни. Помимо них, в оперативном режиме мы решаем десятки других больших и малых вопросов. Продолжаем работу совместно с правительством России по выработке дополнительных мер поддержки экономики", – отметил Собянин.

Мэр выразил надежду, что многие из этих решений будут объявлены уже на текущей неделе.

Ранее Собянин сообщил, что власти находятся в тесном контакте с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей. Проведенный с ними диалог позволил выявить ключевые проблемные точки и сложности, с которыми сталкивается московский бизнес на фоне растущего санкционного давления.

