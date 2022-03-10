Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о мерах по поддержке москвичей и бизнеса в условиях санкций. О конкретных шагах, которые власти города планируют предпринять, мэр сообщил в личном блоге.

Градоначальник подчеркнул, что власти находятся в тесном контакте с представителями бизнес-сообщества, предпринимателями и руководителями предприятий разных отраслей. Проведенный с ними диалог позволил выявить ключевые проблемные точки и сложности, с которыми сталкивается московский бизнес на фоне растущего санкционного давления.

"Вчера я провел заседание городской комиссии по повышению устойчивости развития экономики, на котором мы определили приоритеты нашей работы и сформировали план первоочередных мер", – рассказал Собянин.

По его словам, ключевыми задачами городских властей являются сохранение рабочих мест, обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций – поставщиков необходимых гражданам товаров и услуг, импортозамещение и социальная поддержка жителей столицы.

Сохранение рабочих мест

Для сохранения рабочих мест государством разрабатывается целый комплекс мер. В частности, это программы субсидирования процентных ставок по кредитам на рефинансирование прежних обязательств, пополнение оборотных средств и выплату заработной платы. Условием для получения субсидии является сохранение бизнесом рабочих мест.

Фонду содействия кредитованию малого бизнеса столицы поручено оказывать максимальное содействие городским предприятиям, желающим принять участие в федеральных программах.



Сергей Собянин мэр Москвы Мы сделаем все необходимое, чтобы заявки на получение кредитов одобрялись максимально лояльно и оперативно. На решение этих и других задач выделяем из городского бюджета 7 миллиардов рублей.

Обеспечение бесперебойного функционирования предприятий и организаций

Вместе с тем для обеспечения бесперебойного функционирования предприятий и организаций планируется внедрить целый комплекс мер. В их числе:

предоставление пострадавшим предприятиям и организациям отсрочки до 6 месяцев по уплате текущих арендных платежей за имущество, находящееся в городской собственности;

установление на 2022 год моратория на повышение арендных ставок в отношении земельных участков и объектов нежилого фонда, включая предприятия, расположенные в ОЭЗ "Технополис "Москва";

сокращение сроков получения постоянных и упрощение порядка получения временных пропусков на въезд грузового транспорта (эта мера позволит не допускать перебоев в поставках продукции, сырья и комплектующих);

ускорение контрактации и увеличение авансирования по городскому заказу до 70%, а также пересмотр стоимости контрактов в случае обоснованного изменения цен из-за удорожания материалов и снижения курса рубля, что поддержит существующих и потенциальных поставщиков продукции для государственных нужд.

Импортозамещение

Для локализации в Москве производителей товаров и услуг с целью развития импортозамещения всем комплексам городского хозяйства поручено заключить долгосрочные контракты на производство максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Для повышения привлекательности этих проектов земельные участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 1 рубль.

Кроме того, совместно с корпорацией "МСП" власти Москвы запустят программу льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих программы импортозамещения в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Этим компаниям также планируют выделять гранты.

В свою очередь, на кредитование проектов по созданию отечественных сетей быстрого питания, способных заполнить нишу, которую освобождают зарубежные сети, выделят 500 миллионов рублей.

"И, разумеется, Москва примет самое активное участие в реализации федеральных программ импортозамещения", – отметил мэр.

Социальная поддержка

Рассказал градоначальник и о мерах социальной поддержки. Он подчеркнул, что в настоящий момент в наиболее уязвимом положении оказались работники иностранных предприятий, собственники которых приняли решение уйти с российского рынка.

"Для противодействия этим недружественным действиям в ближайшее время будет принят специальный федеральный закон", – заявил Собянин, добавив, что со своей стороны правительство Москвы создает специальный кадровый центр, который будет напрямую взаимодействовать с крупными работодателями.

Задачей данного центра станет сохранение трудовых коллективов пострадавших предприятий или трансфер работников на предприятия, нуждающиеся в дополнительном персонале, если сохранение коллектива окажется невозможным по объективным причинам.

Также для уволенных сотрудников подготовят предложения по переквалификации.

"Я назвал только первоочередные шаги. По мере необходимости они будут дополняться новыми мерами по обеспечению устойчивого функционирования экономики и поддержке граждан", – заключил глава столицы.

Ранее Сергей Собянин в ходе заседания комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы напомнил, что за прошедшее время столица прошла несколько тяжелых кризисов, в частности из-за пандемии. При этом все вызовы, по словам мэра, были успешно пройдены.