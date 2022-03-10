Собянин отметил развитие городских проектов по поддержке людей с инвалидностью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин утвердил новые программы для поддержки людей с инвалидностью и постановил создать систему социальной адаптации и улучшения качества жизни граждан с ментальными нарушениями, проживающих в домах-интернатах. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В Москве подвели итоги реализации государственной программы "Социальная поддержка жителей города Москвы" в 2021 году, а также определили приоритетные направления помощи нуждающимся горожанам на 2022 год", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице проживают 980 тысяч человек с инвалидностью. В городе действуют 11 реабилитационных центров, восемь реабилитационно-образовательных учреждений, 95 реабилитационных отделений при территориальных центрах социального обслуживания (в том числе 35 отделений для детей-инвалидов).

"Одним из важнейших направлений работы является социальная адаптация инвалидов и формирование безбарьерной среды. На данный момент полностью или частично приспособлено для маломобильных граждан 86% социально значимых объектов города", – говорится в сообщении.

В рамках проекта дома-интернаты для людей с ментальными особенностями получают новое название – социальные дома. В отделениях создают кухни, бытовые комнаты и мультизоны с мобильными перегородками для групповых и индивидуальных занятий. Также создаются комнаты вместимостью до четырех человек с выходом в общие холлы и коридоры.

В рамках проекта "Школа родственного ухода" будут обучать и готовить родственников к длительному обслуживанию близкого человека, нуждающегося в постоянном уходе, а проект "Ранняя помощь" направлен на поддержку семей, в которых родился ребенок с особенностями здоровья.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в 2021 году технические средства реабилитации, в том числе протезы и ортопедические изделия, получили более 200 тысяч москвичей. Еще около 60 тысяч человек, купившие необходимые средства за свой счет, получили денежную компенсацию. Она подчеркнула, что власти сотрудничают с 50 социально ориентированными некоммерческими организациями, поддерживающими людей с инвалидностью в различных жизненных ситуациях.

Заммэра напомнила, что по итогам конкурса грантов "Москва – добрый город" на поддержку проектов НКО распределяется 400 миллионов рублей.

