Собянин утвердил субсидии на покупку такси для перевозки инвалидов-колясочников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные операторы такси получат субсидии на покупку автомобилей, адаптированных для перевозки инвалидов-колясочников, сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам мэра, в настоящее время у таксопарков нет таких машин.

"При поддержке города в ближайшие три года они смогут купить около 150 минивэнов с подъемником. Городская субсидия покроет до 23% их стоимости", – написал Собянин.

Градоначальник отметил, что прием заявок начнется в следующем году.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что автопарк столичной службы "Социальное такси" пополнился 24 новыми микроавтобусами. По его словам, до конца года ожидается поступление еще 20 машин для индивидуальных и коллективных перевозок. Всего в Москве будет более 170 автомобилей для перевозки маломобильных граждан.