Автопарк столичной службы "Социальное такси" пополнился новыми микроавтобусами

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Автопарк столичной службы "Социальное такси" пополнился 24 новыми микроавтобусами. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"До конца года мы получим еще 20 машин для индивидуальных и коллективных перевозок – всего в Москве будет более 170 автомобилей для перевозки маломобильных граждан. Это позволит увеличить количество поездок на 30–35%: служба соцтакси сможет выполнять более 150 тысяч поездок в год", – заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Служба помогает маломобильным горожанам добираться до медицинских, социальных и культурных учреждений. Воспользоваться ее услугами можно, оставив заявку на портале Мосгортранса в разделе "Московская служба "Социальное такси".

Уточняется, что с июня воспользоваться социальным такси смогут дети, которым требуется паллиативная помощь. Для реализации этой инициативы выделят 156,9 миллиона рублей.

Всего услуга станет доступна родителям порядка 900 ребят. С помощью сервиса дети смогут посещать досуговые мероприятия, ездить в учебные заведения, медицинские учреждения, а также на дачу вместе с семьей.

