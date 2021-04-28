Собянин выделил средства на социальное такси для нуждающихся в паллиативной помощи детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные дети и подростки, нуждающиеся в паллиативной помощи, смогут пользоваться услугами бесплатного социального такси с 1 июня. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

На реализацию данной инициативы будет выделено 156,9 миллиона рублей. Всего услуга станет доступна родителям примерно 900 детей, которые состоят в едином городском реестре пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи.

"Из них 40 процентов могут ездить только лежа, особенно при поездках на большие расстояния. Для перевозки 50 процентов пациентов требуется специальное оборудование", – говорится в сообщении.

На эти цели будет выделен дополнительный транспорт со специальными подъемниками, в котором можно размещать кресла-каталки и подключать медоборудование.

"С помощью такого такси ребята смогут посещать учебные заведения, досуговые мероприятия и медицинские учреждения, ездить летом с семьей на дачу", – пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в благотворительном сервисе на портале мэра и правительства Москвы появилась функция настройки автоматических платежей. Новая функция делает перечисление средств на благотворительность проще – нужная сумма будет автоматически списываться в выбранный день. Всего с начала работы сервиса в октябре 2020 года жители столицы успели сделать более 14,7 тысячи пожертвований.