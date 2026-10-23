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23 октября, 17:03

Политика

Экс-депутат КПРФ Михайлов внесен в реестр Росфинмониторинга

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко (Олег Михайлов, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Бывшего депутата Госдумы от КПРФ Олега Михайлова внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на сайт ведомства.

В реестре указаны его данные: Олег Алексеевич Михайлов, родился 6 января 1987 года рождения в городе Печоре, Республика Коми.

В 2020 году Михайлов выдвигался на пост главы Коми, но не смог пройти муниципальный фильтр и был снят с выборов. С 2021 по 2026 год он был депутатом Госдумы. Он также занимал пост первого секретаря комитета КПРФ в Коми с 2014 года.

Немногим ранее в отделении КПРФ по Коми заявляли, что экс-депутат был задержан в Москве по делу об оправдании терроризма с использованием интернета.

До этого сообщалось, что жительницу Бердянска Запорожской области приговорили к 14 годам лишения свободы за государственную измену. По данным суда, пенсионерка переводила деньги на счета, используемые для финансирования Вооруженных сил Украины. Через мобильное приложение украинского банка она осуществила переводы на общую сумму 3 383 рубля.

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