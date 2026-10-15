Житель Херсонской области получил три года колонии за призывы к экстремизму

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Алешкинский районный суд приговорил жителя Херсонской области к трем годам лишения свободы за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в УФСБ по региону, передает ТАСС.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении. Установлено, что он публиковал в мессенджере Telegram комментарии с призывами к совершению насильственных действий против военнослужащих Вооруженных сил России.

Ранее 48-летний житель Сахалинской области был приговорен к 17 годам колонии строгого режима за госизмену. Он по собственной инициативе связался с украинскими спецслужбами и передал им информацию об объектах одного из муниципальных районов.

До этого жителя Краснодара приговорили к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене, публичных призывах к экстремизму и оправдании терроризма. Он сотрудничал с украинской стороной, передавая противнику сведения о применении БПЛА и РЭБ. Более того, осужденный призывал к подрыву Московского Кремля и насильственным действиям в отношении граждан России.

