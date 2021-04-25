Москвичам рассказали, какие столичные НКО нуждаются в помощи волонтеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Волонтеры в столице нужны для помощи людям с ограниченными возможностями, пенсионерам, малоимущим семьям и животным. Кому еще могут помочь горожане, поясняется в материале официального портала мэра Москвы.

Жителям столицы предлагают стать помощниками зоозащитных НКО. Им требуется помощь с выгулом и наведением порядка на территории приютов. Также добровольцы могут фотографировать подопечных и размещать о них информацию в соцсетях, чтобы животные скорее нашли новый дом. Чтобы принять участие в волонтерской программе фонда "Вирта" достаточно написать на почту: info@tvoya-sobaka.ru.

Помощники требуются волонтерскому клубу "Добрый день", который открыт при фонде "Движение – это жизнь". Организация оказывает помощь детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Добровольцы помогают в организации и координации ежегодного фестиваля гражданской активности и благотворительности "Добрые люди", осуществляют сбор средств на проекты фонда во время благотворительных концертов, а также проводят просветительскую работу. Стать членом клуба можно, заполнив заявку на сайте фонда.

Благотворительный фонд "Живи", помогающий детям с онкогематологическими заболеваниями, ищет верстальщиков, журналистов, SMM-менеджеров и других специалистов, которые готовы работать на добровольных началах. На сайте фонда размещена анкета, в которой потенциальные волонтеры указывают, какую поддержку готовы оказать организации.

Благотворительный проект "Дари еду" открыл программу "Благотворительная доставка", которая обеспечивает горячими обедами одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью. Организаторы в поиске людей, которые могли бы разносить еду нуждающимся. Чтобы присоединиться к команде, необходимо оставить заявку по ссылке в шапке профиля в социальной сети Instagram. Дополнительная информация доступна в группе проекта в Facebook.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин вручил благодарности руководителям НКО и волонтерам города. Мэр наградил 45 лауреатов, среди которых глава благотворительного фонда "Дорога милосердия" Елена Божок, президент благотворительного фонда помощи детям с ДЦП "Адели" Александр Гарайко и другие специалисты.