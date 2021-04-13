Собянин поблагодарил москвичей за участие в благотворительных программах

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса mos.ru и обсудил вопросы поддержки некоммерческого сектора и развития благотворительного движения в столице. Встреча прошла в офисе НКО "Галчонок", оказывающей помощь детям и молодежи.

"У нас и до этого были сервисы на "Активном гражданине", которые помогали собирать благотворительным фондам ресурсы. Но это интересный проект, по сути дела, технологично связывает наших пользователей mos.ru, которые открывают свои кабинеты, осуществляют платежи, и им очень удобно выделять средства для благотворительных фондов", – сказал Собянин.

Он отметил, что благотворительный сервис повышает доверие граждан к организациям, а также берет на себя функцию общественного контроля, получая регулярные отчеты от НКО о потраченных средствах.

Мэр напомнил о существующей в Москве системе поддержки благотворительных организаций: им выделяют помещения. Фонд "Галчонок" уже воспользовался такой поддержкой.

"Сотни помещений за эти годы выделили НКО и благотворительным организациям, чтобы они могли нормально работать и оказывать услуги. Это и грантовая мощная поддержка, которую мы каждый год разыгрываем", – подчеркнул Собянин.

Глава города рассказал, что в среднем ежегодная грантовая поддержка благотворительным организациям составляет 800 миллионов рублей.

Особенно важной работа фондов оказалась в пандемию, когда волонтеры помогали москвичам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, отметил мэр, добавив, что почти четверть жителей столицы участвует в волонтерском движении.

Участников встречи Собянин поздравил с Днем мецената и благо­творителя, который отмечается 13 апреля.

"Наш город с помощью ваших благотворительных организаций, инициаторов, волонтеров меняется, становится добрее. И вопрос даже не в суммах, которые вы собираете, потому что город, наверное, сам мог все эти проблемы решить, закрыть, но невозможно закрыть бюджетными деньгами душевную доброту, какое-то персональное отношение. Это очень важно. Спасибо вам огромное", – заключил мэр.

В пресс-службе мэра и правительства столицы рассказали, что благотворительный сервис на портале mos.ru был запущен 16 октября 2020 года. За время его существования москвичи совершили свыше 13 тысяч переводов на сумму более 3,6 миллиона рублей. Сейчас участниками благотворительного сервиса являются 39 фондов.

В пресс-службе заявили о возможности расширения списка участников. Чтобы информация о фонде появилась на портале, ему необходимо осуществлять свою деятельность в Москве на протяжении как минимум года и входить в Реестр благотворительных организаций.

Благотворительный портал mos.ru не единственный путь оказать поддержку нуждающимся. Ранее москвичи жертвовали средства в рамках программы "Миллион призов". Также возможно направить на благотворительность баллы из магазина поощрений "Активного гражданина".

Ранее Собянин вручил благодарности руководителям НКО и волонтерам города. Он наградил 45 лауреатов, среди которых глава благотворительного фонда "Дорога милосердия" Елена Божок, президент благотворительного фонда помощи детям с ДЦП "Адели" Александр Гарайко, руководитель программ благотворительного фонда "Единение" Нина Петровская.