Состоялась первая встреча участников волонтерского проекта "Молоды душой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 100 добровольцев приняли участие в первой онлайн-встрече участников проекта "Молоды душой" для волонтеров старшего возраста, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Ресурсный центр "Мосволонтер" провел онлайн-встречу с "серебряными" добровольцами столицы, где представил федеральную программу для волонтеров старшего возраста "Молоды душой". К встрече присоединились около 100 участников. Она была посвящена планам на 2021 год", – говорится в сообщении.
Отмечается, что волонтеры ознакомились с планом мероприятий, обсудили былые инициативы и предложили новые идеи, а также узнали о доступных им обучающих программах. Среди них – образовательная программа "Включайся!" для начинающих добровольцев и программа "Обучай!" для опытных волонтеров, которые в дальнейшем смогут поделиться своими знаниями. Участники проекта смогут изучить ораторское мастерство и узнать об особенностях общения с людьми с ограниченными возможностями здоровья, пройти различные стажировки, тренинги, мастер-классы и лекции по фотографии, медиа, видеомонтажу, журналистике и ведению соцсетей.
"У горожан старшего возраста есть большой потенциал для развития культуры добрых дел, личностного и профессионального роста. Именно поэтому так важно развивать "серебряное" волонтерство. Приобретенные в рамках программы навыки помогут слушателям в реализации собственных проектов", – заявил директор центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.
Для того чтобы присоединиться к проекту "Молоды душой", необходимо заполнить анкету на странице "Мосволонтера" в соцсети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, что с начала прошлого года добровольцы в рамках акции "Мы вместе" выполнили 46 тысяч заявок. Как рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский, есть ряд программ для тех, кто хочет стать волонтером. Если человек не сталкивался с этим движением, то для него подойдет базовая программа. Также есть направления для организаторов волонтерских центров, руководителей.
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