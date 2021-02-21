С начала 2020 года участники акции "Мы вместе" выполнили 46 тыс заявок москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С начала прошлого года добровольцы в рамках акции "Мы вместе" выполнили 46 тысяч заявок. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"21 февраля ресурсному центру "Мосволонтер" исполняется семь лет. За это время к добровольческому движению присоединились десятки тысяч москвичей, но по-настоящему массовым волонтерство стало во время пандемии", – говорится в сообщении.
Как рассказал директор ресурсного центра Дмитрий Покровский, есть ряд программ для тех, кто хочет стать волонтером. Если человек не сталкивался с этим движением, то для него подойдет базовая. Также есть направления для рганизаторов волонтерских центров, руководителей.
По его словам, добровольцы оказывают помощь не только людям, но и животным. Так, в 2020 году в рамках только одной акции было собрано более 2 тонн корма.
Еще одно направление – автоволонтерство, ставшее актуальным в пандемию. Волонтеры на машинах помогают врачам добраться до больницы или другим добровольцам, которые развозят продукты.
Ранее Сергей Собянин поздравил коллектив ресурсного центра "Мосволонтер" с семилетием со дня создания организации.
По его словам, ресурсный центр стал крупнейшим подобным добровольческим учреждением в России. На его базе объединены волонтерские кружки в вузах, НКО, бизнес-проекты и неравнодушные горожане.
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