С начала 2020 года участники акции "Мы вместе" выполнили 46 тыс заявок москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала прошлого года добровольцы в рамках акции "Мы вместе" выполнили 46 тысяч заявок. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"21 февраля ресурсному центру "Мосволонтер" исполняется семь лет. За это время к добровольческому движению присоединились десятки тысяч москвичей, но по-настоящему массовым волонтерство стало во время пандемии", – говорится в сообщении.

Как рассказал директор ресурсного центра Дмитрий Покровский, есть ряд программ для тех, кто хочет стать волонтером. Если человек не сталкивался с этим движением, то для него подойдет базовая. Также есть направления для рганизаторов волонтерских центров, руководителей.

По его словам, добровольцы оказывают помощь не только людям, но и животным. Так, в 2020 году в рамках только одной акции было собрано более 2 тонн корма.

Еще одно направление – автоволонтерство, ставшее актуальным в пандемию. Волонтеры на машинах помогают врачам добраться до больницы или другим добровольцам, которые развозят продукты.

Ранее Сергей Собянин поздравил коллектив ресурсного центра "Мосволонтер" с семилетием со дня создания организации.

По его словам, ресурсный центр стал крупнейшим подобным добровольческим учреждением в России. На его базе объединены волонтерские кружки в вузах, НКО, бизнес-проекты и неравнодушные горожане.