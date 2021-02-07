Более 3 тыс заявок выполнили волонтеры акции #МыВместе с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более трех тысяч заявок выполнили волонтеры акции #МыВместе с начала года, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В прошлом месяце добровольцы доставили более 710 килограммов овощей, 420 килограммов фруктов, свыше 360 килограммов мяса и рыбы, а также больше 320 упаковок сладостей к чаю. Также волонтеры 193 раза получили рецепты в медучреждениях и 1 248 упаковок лекарств доставили на дом москвичам.

В акции участвуют студенты, предприниматели, известные личности и другие люди, которые не смогли остаться в стороне во время трудной для всех ситуации. Так, студентка Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Мария рассказала, что стала участником в сентябре и с этого момента параллельно со своей основной работой оформляет не менее трех заявок в день.

"Бабушки и дедушки очень часто просили купить для них в магазине календари на будущий год. Всегда детально уточняли, какой им нужен: на стену, отрывной, с крупными цифрами, с изображением быка или коровы. Не в каждом продуктовом магазине их можно было найти, дефицит. Приходилось отдельно заезжать либо в крупные супермаркеты, либо в книжные магазины", – поделилась Мария.

Предприниматель Андрей Афанасьев, в свою очередь, отметил, что выполняет заказы на своем личном автомобиле, чтобы доставить как можно больше продуктов нуждающимся москвичам. За прошедший год он проехал свыше 10 тысяч километров. Во время новогодних праздников им было доставлено 16 продуктовых наборов, а также различные игрушки и другие товары. Общий вес доставки составил 80 килограммов.

"Я решил присоединиться к акции #МыВместе, потому что для меня очень важно помогать другим. Я часто вспоминаю своего деда, ветерана, который воевал за нашу Родину. Хочу, чтобы ему не было за меня стыдно, и стараюсь делать добро", – поделился Андрей.

Участником акции #МыВместе может стать любой желающий от 18 до 49 лет. Для этого необходимо зайти на сайт акции и выбрать раздел "Стать волонтером". В прошлом году участниками акции стали свыше 23 тысяч человек, они выполнили более 45 тысяч заявок.



