По зову сердца: какую помощь оказывают волонтеры во время пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Число зарегистрированных добровольцев в ресурсном центре "Мосволонтер" превысило 100 тысяч человек, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Волонтеры помогают гражданам, которые соблюдают домашний режим из-за коронавируса, доставляя им необходимые продукты и лекарства, а также помогают другим нуждающимся в помощи людям. Так, руководитель волонтерского объединения в колледже "Царицыно" Юлия Жилина помогает сиротам, детям с инвалидностью и малообеспеченным семьям.
Она призналась, что с новыми участниками отряда отрабатывает навыки коммуникации, учится выходить из конфликтных ситуаций и нарабатывает совместно с юными добровольцами опыт работы.
По ее словам, их деятельность не является подвигом. Она призналась, что, когда выигрывает в конкурсах, то разделяет эту победу со всеми ребятами из отряда. Жилина подчеркнула, что победа не может быть индивидуальной, когда все оказывают немалую роль в помощи москвичам.
Координатор волонтеров больницы № 52 Ольга Волосовец рассказала, что, когда страну настигла инфекция, она не смогла стоять в стороне и пришла на помощь нуждающимся. Она отметила, что вместе со своими волонтерами старается не только осуществлять заказы, но и больше общаться с пожилыми москвичами.
"Вообще, для пожилых людей, которые лежат с COVID-19 в реанимации, самое важное не уход, а общение. Я и мои волонтеры устраиваем для пациентов видеосвязь с родными, чтобы они почувствовали себя нужными, знали, что их ждут дома. И сами разговариваем с ними, приободряем", – рассказала Волосовец.
А участник акции #МыВместе Станислав Геворкян признался, что начал помогать людям благодаря дедушке. Другой волонтер акции Мария Иванова поняла, что ей хочется помогать людям после первых выявленных случаев коронавируса. Она, работая в банке, параллельно доставляет продукты питания гражданам. В среднем в день она осуществляет не менее шести заявок.
"Сначала многие стеснялись попросить товары не первой необходимости, например сладости. Но теперь я сама знаю, кто что любит, и обязательно покупаю. Эмоции бабушек и дедушек заставляют забыть даже о тяжести сумок. Я в шоке от их благодарности. Встречают меня со слезами на глазах, от этого хочется еще больше помогать", – заявила Иванова.
Она добавила, что однажды привезла торт и сладости супружеской паре, которая отмечала 58-летие совместной жизни. Иванова призналась, что таким образом она осчастливила не только пару, но и сама прониклась их теплом и радостью.
Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина подвела итоги конкурса "Доброволец Москвы". Призовые места заняли 20 индивидуальных участников и волонтерских коллективов. Еще 81 человек был отмечен в рамках специальной номинации "Спасибо".
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