Наталья Сергунина подвела итоги конкурса "Доброволец Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Названы победители конкурса "Доброволец Москвы – 2020". Призовые места заняли 20 индивидуальных участников и волонтерских коллективов. Еще 81 человек был отмечен в рамках специальной номинации "Спасибо", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"За год волонтерский актив города существенно вырос, теперь вас уже больше 100 тысяч. Только на конкурс было заявлено около 7,5 тысячи человек. Сегодня мы поздравляем победителей и призеров. И отдельно хочется поблагодарить каждого из вас, каждого волонтера Москвы", – сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В 2020 году каждая некоммерческая организация могла выдвигать своих лучших волонтеров в рамках номинации "Спасибо". Участие впервые принимали команды с программами развития корпоративной социальной ответственности. Всего было восемь номинаций: "Добрая идея", "Я волонтер", "Организатор добрых дел", "Добрая команда. Школа", "Добрая команда. Колледж", "Добрая команда. Вуз", "Добрая команда. Корпоративное объединение" и "Спасибо".
В номинации "Я волонтер" победила врач общей практики Анастасия Брайловская, на счету которой более 2 300 часов добровольческой деятельности. Победителем в номинации "Добрая идея" стал Геннадий Старунов с проектом "ОБЖ не за партами". Он предложил создать общедоступную всероссийскую базу данных, основанную на опыте реальных спасателей.
На ежегодном конкурсе "Доброволец Москвы" участники представляют свои инициативы, а также проходят образовательные мастер-классы. В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате.
Ранее сообщалось, что во время январских каникул добровольцы акции "Волонтеры Нового года" будут помогать горожанам, соблюдающим домашний режим. Присоединиться к активистам смогут все желающие.
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