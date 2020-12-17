Москвичи смогут стать волонтерами в новогодние каникулы и помочь горожанам на самоизоляции

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики
Во время январских каникул добровольцы акции "Волонтеры Нового года" будут помогать горожанам, соблюдающим домашний режим. Присоединиться к активистам смогут все желающие, сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики столицы.
"Волонтеры будут доставлять продукты для праздничного стола или лекарства, а также предметы первой необходимости", – говорится в сообщении.
По мнению председателя комитета Екатерины Драгуновой, у многих москвичей есть желание помочь пожилым горожанам на самоизоляции, но в будни это не всегда получается из-за нехватки свободного времени.
"Во время каникул сделать доброе дело сможет каждый. Можно будет выбрать любой день вплоть до 10 января, а потом вернуться к своим повседневным обязанностям", – пояснила она.
Для того чтобы стать участником акции "Волонтеры Нового года", нужно зарегистрироваться на сайте.
Ранее сообщалось, что волонтеры движения "Мы вместе" доставят свыше 80 тысяч подарков детям врачей в ходе акции "Новый год в каждый дом". По данным организаторов акции, волонтеры будут поздравлять детей до 31 декабря с соблюдением всех необходимых санитарных требований, установленных в каждом регионе.
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