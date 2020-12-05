За 5 лет гранты мэра Москвы получили более тысячи социально ориентированных НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Обладателями грантов мэра Москвы за пять лет стали более тысячи социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
В этом году победу в конкурсе одержали 183 НКО, 125 из которых впервые получили поддержку от города.
Конкурс на соискание грантов мэра Москвы оказывает финансовую поддержку проектов, способных эффективно решать социальные проблемы. Общий призовой фонд составляет 400 миллионов рублей, а величина грантов доходит до 2,5 миллиона.
Ранее стало известно, что жители Москвы могут стать волонтерами в благотворительных проектах, реализуемых столичными НКО. Помочь людям с инвалидностью, одиноким пенсионерам, а также детям, находящимся на лечении в больнице, можно в проекте "Помочь можно на расстоянии".
В нем волонтеры доставляют все необходимое в дома и медучреждения, а также общаются с теми, кто остался один, проводят онлайн-трансляции, дистанционные занятия и мероприятия.
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