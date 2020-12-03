Столичный клуб "Мы вместе" станет постоянной площадкой акции взаимопомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Волонтерский штаб акции #МыВместе планируют преобразовать в постоянно действующий клуб, участники которого смогут сохранить накопленный опыт и продолжить развивать систему взаимопомощи. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что акция #МыВместе продемонстрировала готовность многих людей объединяться, чтобы помогать друг другу. По ее словам, акцию поддержали 22 тысячи горожан.
"Более 400 партнеров – представителей бизнес-сообщества Москвы, а также частные благотворители тоже не остались в стороне, поддержало горожан и добровольческое движение. Всего же в волонтерской деятельности в столице задействованы около 520 тысяч горожан", – приводятся в материале слова Драгуновой.
Открытие столичного клуба "Мы вместе" запланировано на декабрь. Целью его работы станет сохранение партнерского сообщества и наработанного опыта оказания помощи нуждающимся. Кроме того, клуб станет платформой для обсуждения и реализации новых социально ориентированных проектов.
Акция взаимопомощи #МыВместе изначально стартовала 28 марта 2020 года. Ее курируют представители Общероссийского народного фронта, всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" и Ассоциация волонтерских центров.
Ранее сообщалось, что финалистами Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России" стали 20 волонтеров из Москвы. Участники предлагают социальные проекты, которые могут быть полезны на всероссийском уровне. Почти 2,5 тысячи заявок отправили на конкурс москвичи. Эта цифра в три раза больше, чем в 2019 году.
"Жизнь в большом городе": московские волонтеры
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: