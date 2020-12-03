Столичный клуб "Мы вместе" станет постоянной площадкой акции взаимопомощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Волонтерский штаб акции #МыВместе планируют преобразовать в постоянно действующий клуб, участники которого смогут сохранить накопленный опыт и продолжить развивать систему взаимопомощи. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что акция #МыВместе продемонстрировала готовность многих людей объединяться, чтобы помогать друг другу. По ее словам, акцию поддержали 22 тысячи горожан.

"Более 400 партнеров – представителей бизнес-сообщества Москвы, а также частные благотворители тоже не остались в стороне, поддержало горожан и добровольческое движение. Всего же в волонтерской деятельности в столице задействованы около 520 тысяч горожан", – приводятся в материале слова Драгуновой.

Открытие столичного клуба "Мы вместе" запланировано на декабрь. Целью его работы станет сохранение партнерского сообщества и наработанного опыта оказания помощи нуждающимся. Кроме того, клуб станет платформой для обсуждения и реализации новых социально ориентированных проектов.

Акция взаимопомощи #МыВместе изначально стартовала 28 марта 2020 года. Ее курируют представители Общероссийского народного фронта, всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" и Ассоциация волонтерских центров.

Ранее сообщалось, что финалистами Всероссийского конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России" стали 20 волонтеров из Москвы. Участники предлагают социальные проекты, которые могут быть полезны на всероссийском уровне. Почти 2,5 тысячи заявок отправили на конкурс москвичи. Эта цифра в три раза больше, чем в 2019 году.