Собянин отметил помощь волонтеров и соцработников в период пандемии

15:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Порядка 40 тысяч москвичей в разных формах помогают людям, попавшим в трудное положение из-за пандемии. Об этом рассказал Сергей Собянин на совещании с волонтерами и социальными работниками.
Мэр Москвы напомнил, что помощь особенно была актуальна в период первых ограничений из-за коронавируса, которые ввели весной. Тогда волонтеры много помогали пожилым людям и тем, у кого были диагностированы хронические заболевания. Позже, в период постепенной отмены антикоронавирусных мер, помощь добровольцев стала менее востребованной.
"Но в сентябре, октябре, ноябре у нас ситуация изменилась. Это связано с осенним периодом прохождения пандемии. Мы вновь обратились за помощью, и я хотел выразить огромные слова благодарности и от себя лично, и от москвичей. Вы откликнулись, и сегодня около 40 тысяч человек в разной форме участвуют в движении оказания помощи во время пандемии", – рассказал Собянин.
Мэр уточнил, что считает пандемию COVID-19 не только вызовом для медицинской системы города, но и проверкой человеческих качеств. В этой связи он высоко оценил стремление как отдельных горожан, так и компаний оказывать властям содействие в борьбе с распространением инфекции.
Акция взаимопомощи #МыВместе изначально стартовала 28 марта 2020 года. Ее курируют представители Общероссийского народного фронта, всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" и Ассоциация волонтерских центров.
Непосредственно в Москве работает ресурсный центр "Мосволонтер". Добровольцы на его базе развозят продукты, доставляют лекарства, выполняют бытовые поручения. Для проезда на общественном транспорте волонтерам раздали 16 850 транспортных карт.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о развитии в столице различных направлений добровольчества. По ее словам, на начало ноября в базе ресурсного центра "Мосволонтер" были зарегистрированы более 97,5 тысячи волонтеров.
"Это наш город": число волонтеров в столице выросло на 15,5 тыс человек
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