Москвичам рассказали, как можно поддержать благотворительные организации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным жителям предложили помочь волонтерам и некоммерческим организациям в их работе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что они продолжают функционировать в условиях пандемии коронавируса. Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова подчеркнула, что благодаря волонтерам и НКО пенсионеры получают внимание уход, бездомные животные находят новых хозяев, а многодетные семьи могут рассчитывать на адресную помощь.

"В нынешних непростых условиях такая поддержка не должна прекращаться. Призываем всех присоединиться к важным инициативам столичных НКО и оказывать помощь по мере собственных возможностей", – отметила Драгунова.

Москвичи могут помочь, в частности, оказав поддержку Центру помощи многодетным семьям "МногоМама". Они нуждаются в услугах водителей, которые могут развозить посылки на своем автомобиле. Кроме того, можно оставлять еду в боксах, организованных благотворительным фондом "Дари еду". В 58 местах столицы они организовали точки для сбора продуктов длительного хранения, и каждый может внести вклад в помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Команда движения "Даниловцы" занимается организацией волонтерской помощи. Они рассказывают о том, как работает эта сфера, на вебинарах. Кроме того, они общаются по телефону с пожилыми людьми, которые соблюдают домашний режим.

Фонд "Старость в радость" в настоящий момент организовал сбор средств на приобретение новогодних подарков для постояльцев домов престарелых. На полученные деньги для них также будут организованы праздничные ужины. В сборе средств также может поучаствовать каждый.

Активная волонтерская и благотворительная деятельность ведется и в отношении бездомных животных. Каждый москвич может оказать финансовую помощь частным приютам или передать им корм или лекарства.

Также игрушки, поводки, ошейники, сухие корма можно отвезти в фонд "Собаки, которые любят". Кроме того, москвичи имеют возможность купить товары для животных и оставить их в благотворительной корзинке, которые имеются в ряде зоомагазинов.

Столичные жители также могут забрать себе питомца из приюта. Для этого надо созвониться с одним из благотворительных фондов. Если нет возможности взять животное, то можно оформить над ним опекунство и принимать участие в его жизни.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в 2020 году количество столичных добровольцев выросло на 15,5 тысячи человек. По ее словам, в настоящий момент в центре "Мосволонтер" зарегистрировались свыше 97,5 тысячи волонтеров.