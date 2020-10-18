Акция #МыВместе: как волонтеры помогают москвичам соблюдать домашний режим

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За три недели работы московского штаба акции #МыВместе волонтеры выполнили свыше 1 300 заявок, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичам помогают более 230 волонтеров, среди них есть учителя, актеры, журналисты, инженеры. Один из волонтеров Максим Конев рассказал, что параллельно с волонтерством он работает проводником на международных направлениях пассажирских поездов и актером на телевидении.

"Я рад быть участником акции #МыВместе. То, чем мы занимаемся, действительно очень полезно и важно людям, а порой просто жизненно необходимо. У меня получается составить расписание так, чтобы успеть к заявителям, которые во мне нуждаются, и туда, где я должен быть по работе. Главное — желание", – рассказал Максим.

По его словам, он готов делать добрые дела в любое для него возможное время. Он рассказал, что на выполнение заявки у него в среднем выходит около трех часов. Конев признался, что единственной для него сложностью является долгая дорога между пунктами назначения.

"Недавно выдача медицинских препаратов заняла 40 минут – в двух пакетах было около 50 пачек лекарств для получателя на два месяца. Посетители аптеки уже начинали возмущаться тем, как долго фармацевту пришлось меня обслуживать. Но когда увидели мой бейдж с надписью "волонтер", то успокоились и даже стали улыбаться. Приятно, что люди знают об акции и о том, что мы делаем. Счастливые лица заявителей – бабушек и дедушек – радуют меня, хочется помогать еще больше", – поделился волонтер.

Другой волонтер Ализ Джабаров рассказал, что во время выполнения заказов радуется вместе с людьми, если у них день рождения или другие праздники. По его словам, если он знает заранее о таком празднике, то старается дополнить его своим презентом.

"Когда я увидел заявку супругов, которые отмечают золотую свадьбу, сразу вызвался ее выполнить. Это возможность привезти не только продукты, но еще и праздник. Я встал пораньше утром, закупил все необходимое и, конечно же, поехал за цветами. Специально спешил все доставить утром, чтобы у них целый день было отличное настроение!" – поделился Джабаров.

Он помогает как москвичам, так и их питомцам. Джабаров рассказал, что при выполнении одного из заказов узнал, что бабушка заботится почти о дюжине кошек. Он решил помочь ей и привозил корм для питомцев. Вместе с Азизом волонтером стала и его супруга.

Помощь горожанам стараются оказывать и даже в тех случаях, если рядом с их домом нет метро и трудно добраться. Светлана Кондрашина призналась, что личный транспорт дает ей возможность оперативно добраться до магазина и привезти заказчику все необходимое.

"Информацию об акции #МыВместе я увидела весной, рассказала детям, тогда и решили к ней присоединиться всей семьей. В моей школе 35 лет назад мы тоже организовывали акцию под таким же названием. Нашим кумиром тогда был музыкант Константин Кинчев, и у него есть песня "Мы вместе", – рассказала Светлана.

Стать частью команды волонтеров может любой желающий в возрасте от 18 до 49 лет. Нужно заполнить заявку на сайте мывместе.мосволонтер.рф, а тем, кто участвовал в весенних инструктажах, регистрироваться повторно не нужно.

Участники акции оказывают помощь горожанам, которые находятся дома из-за коронавируса, доставляя им продукты, лекарства и другие товары первой необходимости.

