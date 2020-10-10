Более 200 волонтеров столицы присоединились к акции #МыВместе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
С 28 сентября волонтеры Москвы вновь присоединились к акции по поддержке горожан, вынужденных соблюдать режим самоизоляции во время пандемии. К акции присоединились более 200 москвичей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
За это время активистами отработано более 500 заявок. Среди самых распространенных запросов на продукты хлебобулочная продукция, куриные яйца, яблоки, картофель, огурцы и помидоры, молочная продукция, а также сушки, пряники и галеты к чаю. Из медикаментов заявители просят привезти градусники, лекарства от простуды, заболеваний сердечной системы и препараты для желудка и кишечника.
Стать частью команды волонтеров может любой желающий в возрасте от 18 до 49 лет. Нужно заполнить заявку на сайте мывместе.мосволонтер.рф, а тем, кто участвовал в весенних инструктажах, регистрироваться повторно не нужно.
Подробнее с волонтерской деятельностью волонтеры познакомятся во время специальных занятий. Специалисты расскажут им о мерах безопасности, общении с заявителями. Уточняется, что волонтерам регулярно измеряют температуру перед выездом на задание, а также выдают индивидуальные бейджи, маски, перчатки и антисептики.
Горожанам, которые хотят получить помощь достаточно позвонить на горячую линию по телефону: 8 (800) 200-34-11.
Ранее в Москве снова заработала горячая линия для оказания помощи в период коронавирусной инфекции. Граждане старше 65 лет могут обратиться с просьбой о доставке лекарств, продуктов питания и дров на дачу.
Работодателей в Москве обязали с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. В обязательном порядке на удаленку должны перейти все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
При этом Собянин отметил, что второй волны коронавирусной инфекции в столице нет. При этом ситуация с COVID-19 ухудшается во всем мире, и Москва идет в мировом тренде.
Штаб помощи "Мы вместе" возобновил работу в Москве
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