Работодатели обязаны перевести с 5 октября на удаленку 30% сотрудников

01 октября, 14:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Работодатели в Москве обязаны с 5 по 28 октября перевести на удаленную работу 30% своих сотрудников. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
Согласно указу главы города, на удаленку в обязательном порядке должны уйти
все работники старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.
Исключением будут сотрудники, чье присутствие на рабочем месте критически важно для функционирования организации. Также требование не распространяется на медорганизации, предприятия оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей.
Мэр напомнил, что ранее работодателей попросили перевести на удаленку только сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не так важно. Делалось это с целью снизить интенсивность поездок на метро и в наземном транспорте.
"Ряд предприятий действительно последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти – более 2 000 человек ежедневно", – заявил Собянин.
Он подчеркнул, что увеличилось число госпитализаций – свыше 5 тысяч в неделю, а также количество людей, переносящих COVID-19 в тяжелой форме, – более 1,5 тысячи человек. По словам мэра, в зоне особого риска находятся дети и пожилые люди.
Собянин подчеркнул, что доля детей среди заболевших впервые превысила 19%, и хотя они болеют легко, есть вероятность заразить старших членов семьи. "Если летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, то в сентябре она выросла до 20–25%", – привел цифры мэр.
Он выразил надежду, что введенных мер будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и властям не придется принимать более тяжелых решений.
По распоряжению Сергея Собянина, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.
Собянин также напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на COVID-19.
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