В Госдуме предложили компенсировать плату за услуги частных детсадов

09:43
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать траты на услуги частных детских садов семьям, которые не получили место в бюджетном дошкольном учреждении, сообщает RT.
Соответствующее письмо парламентарий написал на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Федоров напомнил, что Конституция РФ гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность дошкольного образования.
Однако, по его словам, не все родители, которые стоят в очереди, могут вовремя получить место в детском саду, и поэтому они вынуждены пользоваться услугами частных организаций и тратить на это значительные средства.
Чтобы реализовать конституционное право детей на получение дошкольного образования, он призвал рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в адрес таких семей. Выплаты предлагается установить в размере не более двух региональных МРОТ в месяц.
С начала 2020 года в столице открыли 14 детских садов и пять школьных зданий. Введенные в работу учебные заведения обеспечили порядка 5 тысяч новых мест для обучения и воспитания юных горожан, а работа по строительству при этом продолжится. Еще два детских сада и 19 школьных зданий планируется сдать до конца этого года.
С 2011 года в городе построили 382 здания образовательных учреждений, из них – 284 детских сада и 98 школ. При этом за городской бюджет возведено 246 объектов, еще 136 – за счет инвесторов.
С начала года в Москве в эксплуатацию ввели 18 образовательных учреждений
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