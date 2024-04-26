РИА Новости: дело об убийстве 7 человек под Херсоном рассмотрит военный суд

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Дело об убийстве семи человек в Херсонской области рассмотрит военный суд, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

"Дело будет передано для рассмотрения в военный суд", – указал источник.

Ранее издание рассказывало, что сотрудники органов внутренних дел задержали двоих подозреваемых в убийстве главы поселка Абрикосовка. При этом собеседник опровергал информацию, что задержанные являлись российскими солдатами.

По версии источника, фигуранты дела хотели поселиться в поселке, но глава населенного пункта сказала, что пустых домов нет. В ответ на это мужчины убили ее, а затем сожгли два дома при помощи топлива и гранат, добавлял собеседник агентства. Они же попытались поджечь третий дом, писали журналисты. Среди погибших оказались хозяйка одного из жилищ, трое местных жителей и двое силовиков, рассказали в издании.

