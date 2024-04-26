Трамп предложил Байдену провести дебаты в суде Нью-Йорка

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Бывший американский президент Дональд Трамп заявил о готовности провести дебаты с действующим главой Белого дома Джо Байденом. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Как отметил Трамп, дебаты могут пройти в любое время и в любом месте, включая суд Нью-Йорка в пятницу, 26 апреля.

"Вороватый Джо Байден только что объявил, что готов к дебатам. Каждый знает, что он это не всерьез, но если вдруг всерьез, то я говорю: "Где угодно, когда угодно, в любом месте", – указал экс-президент.

Ранее Байден рассказал, что лидеры международного сообщества потребовали от него не допустить на выборах главы государства США в 2024 году победы Трампа. По его словам, экс-глава страны вызывает возмущение из-за того, что он "отошел" от Североатлантического альянса, а также якобы позволял РФ "делать все, что она хочет".

До этого Трамп заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с "кровавой баней", если он не победит на президентских выборах. Он считает, что страна сейчас переживает упадок. При этом Трамп пообещал, что сможет все изменить и сделать Америку великим государством.

