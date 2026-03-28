28 марта, 10:42

Общество

Кабмин РФ утвердил концепцию развития первой помощи до 2036 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Правительство России утвердило концепцию развития первой помощи до 2036 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Ее целью (концепции. – Прим. ред.) является создание условий для обеспечения широкомасштабного обучения населения навыкам оказания первой помощи и применения полученных навыков на практике для сохранения жизни людей", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее Минздрав России утвердил стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Средняя продолжительность лечения составит 9 дней.

В список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования, а в список лекарств – свыше 25 препаратов с указанием дозировки. Для диагностики заболевания пациента предусматривается прием у семи врачей: терапевта, невролога, пульмонолога, акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста и кардиолога.

Читайте также


обществомедицина

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

