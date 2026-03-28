28 марта, 10:42Общество
Кабмин РФ утвердил концепцию развития первой помощи до 2036 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Правительство России утвердило концепцию развития первой помощи до 2036 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Ее целью (концепции. – Прим. ред.) является создание условий для обеспечения широкомасштабного обучения населения навыкам оказания первой помощи и применения полученных навыков на практике для сохранения жизни людей", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
