Кабмин РФ утвердил концепцию развития первой помощи до 2036 года

Правительство России утвердило концепцию развития первой помощи до 2036 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Ее целью (концепции. – Прим. ред.) является создание условий для обеспечения широкомасштабного обучения населения навыкам оказания первой помощи и применения полученных навыков на практике для сохранения жизни людей", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Ранее Минздрав России утвердил стандарт медицинской помощи взрослым при гриппе. Средняя продолжительность лечения составит 9 дней.

В список анализов вошли 27 лабораторных методов исследования, а в список лекарств – свыше 25 препаратов с указанием дозировки. Для диагностики заболевания пациента предусматривается прием у семи врачей: терапевта, невролога, пульмонолога, акушера-гинеколога, гематолога, инфекциониста и кардиолога.